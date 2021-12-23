مساعد وزير التموين: معدلات النمو السكاني في مصر أكبر من الصين والهند

قال اللواء إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي مكّن الدولة من استيعاب التضخم بشكل جيد.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه النائب والإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّه يجب المحافظة على المكتسبات الاقتصادية (التي تحقّقت) في ظل معدلات النمو السكاني التي تصل إلى 2.5% كل سنة.



وأشار إلى تحقيق نمو إيجابي يرتبط بأن تكون معدلات النمو ثلاثة أضعاف معدلات نمو السكان، ما يعني تحقيق 7.5% معدل نمو لإجمالي الناتج المحلي.



ولفت إلى أنّ هذا الأمر يصعب تحقيقه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكّدًا ضرورة العمل على مسار آخر، وهو ضبط إيقاع معدلات النمو السكاني، محذرًا من أن مصر من أكبر الدول على مستوى العالم في هذه المعدلات، وأن مصر تفوق الصين والهند في هذه المعدلات.



وتابع: "إذا لم تنضبط معدلات النمو السكاني ستتآكل ثمار النمو، وبالتالي لابد أن يكون هناك انضباط لميزانية الدولة، وألا يحدث عجز كبير في الموازنة، لأنه إذا زاد العجز تضطر الدولة للاستدانة من الداخل والخارج وهو ما يؤثر على الأجيال المقبلة".