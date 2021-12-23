 بريطانيا تسجل 105 آلاف و790 إصابة جديدة بكورونا و142 حالة وفاة - بوابة الشروق
الخميس 23 ديسمبر 2021 9:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا تسجل 105 آلاف و790 إصابة جديدة بكورونا و142 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 9:07 ص | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 9:07 ص

سجلت بريطانيا 105 آلاف و790 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 142 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 11 مليونا و713 ألفا و654 إصابة، والوفيات إلى 148 ألفا و38 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 130 مليونا و531 ألفا و928 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك