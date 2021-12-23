مسؤول ألماني محلي يعرب عن قلقه من تطرف الاحتجاجات المناوئة لإجراءات مواجهة كورونا

حذر وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا الألمانية، من زيادة التطرف في الاحتجاجات المناهضة لإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رولاند فولر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمدينة درسدن شرق ألمانيا: "مع استمرار الوباء يصبح المشهد متطرفا"، وأشار إلى أن الوباء خلّف آثارا وهدد أشخاصا.

وأضاف أن المتظاهرين متباينون، وأوضح أن هناك متقاعدين وآباء مع أطفالهم يسيرون في المظاهرات جنبا إلى جنب مع يمينيين متطرفين، وقال: "الاحتجاج يضم خليطا من الأشخاص، يقلقني ذلك كثيرا".

يذكر أن أعمال عنف فردية وقعت مساء الأربعاء ضد عناصر من الشرطة الألمانية ووسائل الإعلام بعد خروج 5 آلاف شخص إلى الشوارع في مدينة ميونخ للاحتجاج على تدابير تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

وكان نحو 5 آلاف شخص تظاهروا في مدينة زاربروكن الألمانية ضد إجراءات مكافحة جائحة كورونا يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى نحو 2900 شخص في ولاية تورينجن.