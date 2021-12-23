الصين ترسل معدات لمكافحة الشغب وفريقا استشاريا من الشرطة إلى جزر سليمان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، أن الصين سوف توفر معدات خاصة بشرطة مكافحة الشغب وترسل فريقا استشاريا شرطيا "متخصصا" إلى جزر سليمان "في وقت قريب للغاية".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن تشاو قال في تصريحات للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي دوري اليوم الخميس في بكين، إن الفريق الاستشاري سوف يؤدي دورا بناء في مساعدة شرطة جزر سليمان على تعزيز قدراتها ومواجهتها لأعمال الشغب.

وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء جاء بناء على طلب من جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادئ بعد الاضطرابات الأخيرة في العاصمة هونيارا.

وأكد مجددا دعم الصين لحكومة جزر سليمان.