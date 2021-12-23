ارتفاع نسبة الغياب بين الطواقم الطبية في بريطانيا بسبب فيروس كورونا

ارتفعت نسبة الغياب بين أفراد الطواقم في القطاع الصحي البريطاني بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو مخالطة حالة مصابة بالفيروس بأكثر من النصف خلال أسبوع، مما يزيد من الضغوط على القطاع الطبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه في لندن، بؤرة تفشي متحور أوميكرون، زاد عدد المتغيبين من أفراد الطواقم الطبية إلى أكثر من الضعف من 1540 إلى 3874.

وأظهرت إحصاءات قطاع الخدمة الطبية اليوم الخميس تغيب 18 ألفا و829 من أفراد الطواقم الطبية بسبب فيروس كورونا في 19 ديسمبر الجاري، بزيادة بنسبة 54% عن 12 ألفا و240 خلال الأسبوع الذي سبقه.

ووصل عدد المتغيبين لأعلى مستوى بلغ 19 ألفا و589 في 17 ديسمبر الماضي. وارتفع عدد المتغيبين، ومنهم المتغيبين لسبب غير متعلق بكورونا بواقع 7332 ليصل الإجمالي إلى 64 ألفا و221 شخصا.

ومن المرجح أن يكون العدد ارتفع بصورة كبيرة خلال الأربعة أيام الماضية في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

وقد سجلت بريطانيا 105 آلاف و790 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 142 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.