 لويس ميكيسوني : سعيد بأول ألقابي مع الأهلي وأشكر الجماهير - بوابة الشروق
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لويس ميكيسوني : سعيد بأول ألقابي مع الأهلي وأشكر الجماهير

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 1:14 ص | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 1:14 ص

أبدى لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز بأول لقب له مع الأهلي، قائلًا إنه شعور رائع. 

أضاف ميكيسوني قائلًا: الأهلي نادٍ كبير، لذلك يجب أن يفوز دائمًا، وأنا سعيد جدًا بهذا اللقب. شعور رائع أن نرى جماهير الأهلي بهذه الأعداد في المدرجات لأنهم يساعدوننا على تحقيق الفوز باستمرار.

ووجَّه ميكيسوني رسالة إلى جماهير الأهلي باللغة العربية، قائلًا لهم «شكرًا»، وتابع: «شيء رائع أن نراهم بجانبنا هنا في الملعب وأن يدعمونا بهذا الشكل».

ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما فاز باللقب في الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.


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