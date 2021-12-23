النيابة تطلب تحريات حريق محل بمنطقة المنشية في الإسكندرية

قررت نيابة المنشية، في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة، ورفع أثار موقع الحريق الذي اندلع في محل تجاري، كائن أسفل العقار رقم 134 بشارع النصر، خلف فندق آمون، منطقة المنشية، ومعرفة أسباب حدوثه، وتحديد بدايته ونهايته، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمره، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد ورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة؛ حول نشوب حريق في محل تجاري، كائن في شارع ذنقة الستات، وسيطرت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية عليه.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، إلى موقع الحريق، تم السيطرة عليه؛ بإخماد النيران وتبريد آثارها، قبل امتدادها إلى العقار أو باقي المحال التجارية المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، وأسفر عن خسائر في المحل، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.