بيان أمريكي أوروبي: أي عدوان عسكري ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأوكرانيا وبولندا وألمانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، بيانا أكدت خلاله أن العدوان العسكري المحتمل لروسيا ضد أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة وتكلفة باهظة في الرد.

وجاء في البيان، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أن توقيت اجتماع صيغة آريا مثير للقلق بشكل خاص، حيث يأتي على خلفية التعزيزات العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم وعلى حدود أوكرانيا، ويحظر ميثاق الأمم المتحدة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة وأي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة وكلفة باهظة في الرد.

ودعت هذه الدول، في بيانها، روسيا إلى وقف حملة التضليل المعادية لأوكرانيا، وتهدئة التوترات في أوكرانيا وما حولها، والانسحاب دون تأخير للقوات والمعدات التي كانت متمركزة في البلاد دون موافقة أوكرانيا.

وأوضحت أن تصرفات روسيا تثير قلقا عالميا وتنتهك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتتعارض مع التزامات روسيا بموجب وثيقة هلسنكي النهائية وميثاق باريس، وتهدد بشكل متزايد أمن أوروبا والنظام الدولي القائم على القواعد.