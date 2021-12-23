أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتجديد الثقة فى جمال يقوت رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق، لمدة 6 أشهر أخرى، للمرة الخامسة على التوالي اعتبارا من 23 ديسمبر الجاري.

وتضمن القرار في المادة الثانية منه، تكليف جمال يقوت عبد اللطيف فواز، للقيام بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق لحين صدور قرار بشغلها.

شغل جمال ياقوت المنصب بعد أن تم اختياره فى عهد الوزير السابق حسام عبد الرحيم، رئيسا لمصلحة الشهر العقارى والأمين العام لها، خلفا لعايدة الزينى لبلوغها سن المعاش.

يذكر أن قطاع الشهر العقارى يشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، حيث تم ميكنة الشهر العقاري، واستحداث نظام التوثيق الإلكتروني، وإطلاق خدمة سيارات التوثيق المتنقلة، وغيرها من الخدمات التي سهلت على المواطن.