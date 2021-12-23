الصحة الجزائرية: تسجيل ٢٨٥ إصابة جديدة و٧ وفيات خلال ٢٤ ساعة

أعلنت الجزائر، اليوم /الأربعاء/ تسجيل ٢٨٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و٧ حالات وفاة، فيما تماثل ١٩٦ مريضا للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢١٥ ألفا و٤٣٠ حالة ؛ من بينها ٢٨٥ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٨ ألفا و٢١٧ شخصا .

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٢٠٥ حالات، فيما يتواجد حاليا ٢٦ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٠ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٨ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ١٠ ولايات 10 حالات فما فوق.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، الخميس الماضي ، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.