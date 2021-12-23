قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدار تقدم في نهاية كل عام كشف حساب لما أنجزنته، وفقًا للخطة الخمسية الموضوعة مسبقًا ويتم تنفيذها كل عام، مشيرًا إلى اجتماع مسؤولي الدار بعد أسبوع لمناقشة الخطط المستقبلية.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن عام 2021 شهد زيادة في عدد الفتاوى الصادرة عن طريق الإدارات المختلفة بعدد مليون و368 فتوى هذا العام، لافتًا إلى إنشاء العديد من الإدارات خلال عام 2021 بينها مركز "الإرشاد الزواجي"، ومركز "سلام" المعني بدراسات التطرف.

وأشار إلى أن "سلام" مركز عملاق قدم العديد من البحوث، معقبًا: "نطمح لأن يكون مركزًا متفردًا ليس على مستوى مصر فقط، وإنما العالم والمراكز المعنية بدراسة التطرف".

وأوضح مفتي الديار المصرية أن هذا العام مليئ بالإنجازات من ناحية الإصدارات والفتاوى والإدارات المختلفة والقضايا المعالجة في المجتمع، معلنًا عن إجراء حوار مجتمعي حول مسألة الطلاق في الواقع المصري.

وذكر أن الأسرة المصرية يهمها أن تسير وفق خريطة دينية معينة، وخاصة أن الشعب المصري متدين بطبعه ويحب هذا المسلك من التدين، مضيفًا: "الأسئلة التي تستقبلها الدار تتم الإجابة عنها بمهنية وخبرة الدار التي زادت عن 125 عامًا، والفتاوى يغلب عليها الطابع الأسري والأحوال الشخصية والزواج والطلاق".

وتابع أن الدار تستقبل 5 آلاف فتوى طلاق في الشهر يقع منها 1 بين كل ألف أو لا يقع، موكدًا أن المنظومة التي عملت عليها الدار بالنسبة لقضايا الطلاق على 3 مراحل تضمن إصدار فتوى مفلترة ورصينة أمام قضية الطلاق، التي لا ينبغي التعامل معها إلا بالتأني والصبر والبحث العلمي الدقيق ينبئ عن واقعة صحيحة.