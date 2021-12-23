بلينكن يبحث مع بوريل اتخاذ عمل منسق لدعم أوكرانيا

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الأربعاء هاتفيا مع جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ضرورة اتخاذ عمل منسق لدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، في سياق بيان صدر عن الوزارة اليوم ، إن بلينكن وبوريل شددا على أن أي عدوان عسكري روسي جديد ستكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الروسي.

وأشار برايس إلى أن الجانبين سلطا الضوء على المخاوف المشتركة بشأن الضغوط السياسية والاقتصادية المتصاعدة من قبل الصين ضد ليتوانيا بما يؤثر على كل من الشركات الأمريكية والأوروبية.

ونوه المتحدث إلى أن المسؤولين أكدا تضامنهما مع ليتوانيا في مواجهة المواقف الصينية وأعربا عن التزامهما بالعمل سويا على تعزيز التوجهات الاقتصادية المنسقة في هذا الشأن.