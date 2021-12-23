أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، أن المجلس لم ولن يدخر جهدًا لتوحيد الجهود السياسية كافة، في مسار وطني واحد يضم الجميع.

وقال المنفي - في كلمة وجهها للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 70 للاستقلال ليبيا، ونقلتها وكالة الأنباء الليبية - "إن المجلس الرئاسي لن يتهاون أو يستكين حتى يعيد التاريخ نفسه بإرادة ليبية موحدة، عهد للدولة جديد، واحد في الإرادة والإدارة، واحد في القرار والمصير، مشددًا على أنه لا مساس بوحدة الشعب الليبي، وسيادته ولا تهاون في ذلك ولا تفريط".

وأوضح أنهم في المجلس الرئاسي تعهدوا بتجنيب الليبيين ويلات الحروب، والعمل على تعزيز قيم الحوار والتسامح والعفو والتعايش بين جميع الليبيين سواسية في الواجبات ، سواسية الحقوق بلا تفريق ولا تمييز.

وفي سياق آخر، التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز اليوم بالمرشح الرئاسي المستشار عقيلة صالح، كما التقت بالمرشح الرئاسي عارف النايض.

تناول اللقاء - وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية - المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما تطرق أيضًا إلى الصعوبات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ونقلت البعثة الأممية في تغريدة لستيفاني إنها رحبت بالتزام المستشار "صالح" بمواصلة الدفع بالعملية الانتخابية، بما في ذلك ضرورة التزام جميع المرشحين بمبدأ تكافؤ الفرص.

وقالت "وليامز" كما أتيحت لي فرصة لقاء المترشح الرئاسي، الدكتور "عارف النايض."