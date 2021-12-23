بيانات الاتحاد الإفريقي: رصد متحور أوميكرون في 22 دولة إفريقية

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كشفت بيانات الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، أن متحور أوميكرون لفيروس كورونا ينتشر سريعا في أنحاء القارة الأفريقية.

وقال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جون نكينجاسونج إنه "حتى اليوم، أبلغت 22 دولة عن وجود متحور أوميكرون. يمكننا أن نرى بوضوح أن أوميكرون ينتشر بشكل سريع للغاية".

وفي نحو شهر من رصد المتحور الأكثر عدوى في جنوب أفريقيا أولا، تم رصده الآن في مصر وتوجو والمغرب وكينيا وموريشيوس وبوركينا فاسو.

وقال نكينجاسونج إن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل، مشيرا إلى نتائج أولية من جنوب أفريقيا تفيد بأن أوميكرون يشكل خطورة أقل بنسبة تصل إلى 80% للإصابة بحالة مرضية شديدة، مقارنة بمتحور دلتا.

غير أنه حذر من تطبيق تلك النتائج الأولية على دول أخرى.

وتم تسجيل 253 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، في أنحاء أفريقيا، بزيادة بلغت 21% عن الأسبوع السابق عليه.

وشكلت جنوب أفريقيا معظم هذه الحالات بعدد بلغ 141 ألفا.