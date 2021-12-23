طوكيو: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الخميس، 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 3 حالات عن أمس الأربعاء، وبارتفاع بواقع 7 حالات عن يوم الخميس الماضي.

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو، شخصين بانخفاض بواقع حالة عما تم تسجيله أمس الأربعاء، بحسب ما ذكره مسؤولو قطاع الصحة. أما على مستوى البلاد، فيصل الرقم إلى 28 حالة، بارتفاع بواقع حالتين عما تم تسجيله أمس الأربعاء.

وكان هيروفومي يوشيمورا حاكم مقاطعة أوساكا اليابانية قد أعلن أمس الأربعاء أنه من المرجح أن تكون اليابان سجلت أول حالة عدوى بمتحور أوميكرون في المقاطعة.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن يوشيمورا القول، إنه تم تسجيل 3 حالات إصابة بمتحور أوميكرون.

وأضاف يوشيمورا أن الثلاثة من أفراد أسرة واحدة وحاليا يتلقون العلاج في المستشفى، ويعانون من أعراض متوسطة.