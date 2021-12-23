كوريا الجنوبية تسجل 6919 إصابة جديدة بكورونا و109 وفيات

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أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس عن تسجيل 6919 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 589 ألفا و978 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 109 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5015 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 246 شخصا.

وتلقى 3ر85% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 2ر82% التطعيم كاملا، وحصل 7ر26% على جرعات معززة.