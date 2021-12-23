كوريا الجنوبية تعتزم الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنها قررت الإفراج عما يصل إلى 17. 3 مليون برميل من احتياطياتها من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم.

ويأتي هذا بموجب قرار البلاد للمشاركة في خطة الدول الحليفة التي اقترحتها الولايات المتحدة للسحب المشترك من احتياطيات النفط الاستراتيجية بعد أن رفضت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا دعوات واشنطن لزيادة إنتاجها.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، تمثل الكمية التي سيتم الإفراج عنها 3ر3% من إجمالي احتياطيات النفط للبلاد البالغ 97 مليون برميل.

وقالت الحكومة، إن الإفراج عن احتياطيات النفط لن يؤثر على إمدادات النفط المحلية في حال نشوب أزمة مفاجئة في العرض والطلب على النفط.