 رئيس وزراء العراق يشيد بتجربة إيطاليا في مجال محاربة الفساد والجريمة المنظمة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء العراق يشيد بتجربة إيطاليا في مجال محاربة الفساد والجريمة المنظمة

بغداد - د ب أ
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 2:14 م | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 2:14 م

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة.

وأكد الكاظمي، خلال استقباله وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو الذي يزور العراق حاليا، على "عمق العلاقات الثنائية بين بغداد وروما، والتطلع للمزيد من التعاون المشترك وأهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي، دعم بلاده للعراق وجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، وتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الدولي.

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجال الحرب على الإرهاب، وتنمية العلاقة بين البلدين في المجال الأمني، وتدريب القوات العراقية تحت إطار حلف الناتو، ولاسيما مع انتقال العلاقة مع التحالف الدولي إلى الدور غير القتالي.

كما شهد اللقاء بحث التعاون الثقافي ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وعبر التواصل مع الجامعات والمؤسسات الإيطالية ونظيراتها العراقية.


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