القبض على سائق تسبب في إصابة أسرة بمنشأة القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق سيارة ملاكى اصطدم بدراجة نارية يستقلها 3 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة في الجسد.



وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة القناطر من غرفة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة لمكان الحادث.



وتبين وجود حادث تصادم أسفر عن إصابة عامل وزوجته وطفلهم، وأن سائق السيارة اصطدم بهم من الخلف، وأسفر عن إصابتهم جميعا، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تمكنت القوات من ضبط السائق المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.