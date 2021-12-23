محافظ قنا: الرئيس السيسي يفتتح عدة مشروعات بالمحافظة السبت المقبل

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح عدة مشروعات في المحافظة بعد غدٍ السبت.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بصعيد مصر، خلافًا لأزمنة سابقة لم يكن الاهتمام بالصعيد فيها كافيًّا.



وأوضح أنّ السبع سنوات الماضية شهدت تنفيذ حجمًا كبيرًا من المشروعات، لافتًا إلى محافظة قنا شهدت تغيرًا جذريًّا في كل قطاعات.



وخصّ بالذكر قطاع الإسكان قائلًا إنه تم تنفيذ أكثر من 24 ألف وحدة سكنية، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة وذكية (مثل غرب قنا)، موضحًا أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستفتتح يوم السبت، بواقع 720 وحدة سكنية بتكلفة نحو 151 مليون جنيه.



وأشار إلى أنّ المشروع سيشهد في المجمل إنشاء أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية، لافتًا إلى الانتهاء من إنشاء ستة آلاف وحدة في مدينة قنا الجديدة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى زيارة لمحافظة أسيوط أمس الأربعاء، إلى محافظة أسيوط تضمنت افتتاح عدة مشروعات تنموية لخدمة محافظات الصعيد، بينها افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط للتكرير.



ومن المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة افتتاحات لعدة مشروعات أخرى في صعيد مصر.