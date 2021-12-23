الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 مواطنا من الضفة الغربية

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 14 مواطنا من الضفة الغربية، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: هيثم (23 عاما)، وأحمد يوسف أبو الليل (30 عاما)، من قرية برقة، ومناضل، ومفدى محمد ديب سعادة من بلدة عصيرة الشمالية.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود مطيع سليط، من مخيم طولكرم، أثناء مروره على حاجز عناب شرق المحافظة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة السيلة الحارثية، وهم: محمد مهدي أبو الخير، ومحمد عاهد أبو الخير، وفؤاد عبد الرحمن جرادات.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد نور بني عودة من بلدة طمون.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد إلياس شاهين، وعماد حسين شاهين، من مخيم الدهيشة جنوب المدينة.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشبان: مؤمن محمد مرعي (26 عاما)، وبلال علي عاصي (26عاما)، وعلي محمود عاصي (24 عاما).