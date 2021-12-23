عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تسبب الأمطار الغزيرة في شمال سوريا بغرق مخيم الأمين في قرية كفر عروق في محافظة إدلب وتشريد العديد من النازحين داخلياً.

وفاقمت الأمطار الغزيرة الظروف المعيشية السيئة لآلاف المهجرين السوريين في المخيمات بمدينة إدلب شمالي البلاد؛ حيث شهدت المنطقة هطول أمطار غزيرة ليل السبت-الأحد، ما أدى إلى دخول مياه الأمطار إلى داخل العديد من المخيمات.

وقال محمد حلاج مدير منسق الاستجابة لحالات الطوارئ في سوريا، إن مياه الأمطار تدفقت إلى 24 خيمة، وفاقمت الأوضاع الصعبة لحياة آلاف المدنيين، مشيراً إلى ضرورة تكثيف المنظمات الإغاثية الإنسانية جهودها لمساعدة المدنيين المهجرين في إدلب.