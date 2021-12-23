اليونان تشدد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا

تعتزم اليونان توسيع نطاق استخدام الكمامات والاختبارت السريعة لكشف الإصابة بفيروس كورونا للسيطرة على تفشي الفيروس، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متحور أوميكرون سوف يكون هو السائد خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه ابتداء من غد الجمعة، سوف يُطلب ارتداء الكمامات في جميع المناطق المغلقة والمفتوحة، التي لا يلزم حاليا ارتداء الكمامات فيها، مثل صالات الجيم.

كما تحث السلطات اليونانية جميع المسافرين القادمين للبلاد بالخضوع لاختبار سريع في اليوم الثاني والرابع بعد الوصول.

وقال المتحدث باسم الحكومة اوانيس اكونومو: "سنقوم بكل ما هو مطلوب للتعامل مع متحور أوميكرون بأفضل وسيلة ممكنة".

كما تضمت الإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم، حظر على جميع الفعاليات المقامة في الأماكن المفتوحة خلال موسم الاعياد.

وقال وزير الصحة اثاناسيوس بليفريس، إنه سوف يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن إجراءات أخرى متعلقة بأماكن الترفيه والفعاليات الرياضية والعمل عن بعد.

وأضاف الوزير أنه سوف يتم تطبيق هذه الإجراءات ابتداء من الثالث من يناير المقبل، مضيفا أن السلطات لا تفكر حاليا في إعادة فرض إجراءات إغلاق.