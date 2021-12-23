حضور كبير في اليوم الثاني لورشة النقد بمركز الثقافة السينمائية

أقيمت فعاليات ثاني أيام ورشة النقد السينمائي استمرارا لأنشطة مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز.

وكان القومي للسينما قد أعلن في وقت سابق بدء ورش عمل وحلقات دراسية مجانية في المجالات السينمائية المختلفة تقام بمركز الثقافة السينمائية.

وشارك بفعاليات اليوم الثاني للورشة الناقد السينمائي الدكتور ياقوت الديب، وقدم محاضرة تحدث فيها عن تحليل النقد للفيلم السينمائي، مستعينا في شرحه بالعديد من مقاطع الأفلام التي تم عرضها بالقاعة.

ومن جانبه أشار الدكتور ياقوت الي ان إقبال الشباب المحب للسينما علي الورشة، يعد مؤشر إيجابي نحو استيعاب مفهوم السينما الهادفة والثقافة السينمائية، كما أكد حرصه الدائم على استيعاب أفكار هؤلاء الشباب.



جدير بالذكر أن هذه الورش وحلقات العمل بمركز الثقافة السينمائية تأتي تفعيلآ لدور المركز القومي للسينما بدعم الشباب والموهوبين حيث ان السينما هي احدي القوي الناعمة التي ننفذ بها إلى عقول الشباب بالأفكار التنويرية.

وأعلنت الكاتبة امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، أن هذه الورش مجانية للجميع فئة عمرية 18 فيما فوق، وقد تم التنسيق بين عدد من السينمائيين والنقاد في هذا الشأن وجميعهم من المتطوعين دون مقابل.