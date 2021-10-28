ردت أيتن أمين مخرجة فيلم سعاد على الجدل الدائر حول العمل منذ أيام على السوشيال ميديا بين المؤلف والمنتج، والخاصة بإيقاف عرض الفيلم في مصر.

وقالت "أيتن" عبر حسابها على إنستجرام:"من المؤسف إنى مضطرة اكتب البوست ده، سعاد هو المشروع اللى اشتغلت عليه أكتر من 5 سنين وأقدر أقول إنه مشروع عمرى وأهم حاجة عملتها، الفيلم ده معمول في الأساس للناس في مصر وتحديداً البنات اللى الفيلم بيحكى عنهم.. شيء حزين فى الآخر انى مش حقدر اوصلهم بالفيلم لانه حتي الآن انا لا أملك حق عرضه جوه مصر.

وتابعت:"كان دايما من دواعى فخرى لما اى حد كان بشوف الفيلم وبيقول إنه فيلم مصرى جدا وبيتكلم عن هموم مصرية يومية للناس.

وأضافت:"انا بعلن كامل دعمى لمحمود عزت و اتمنى ان الفيلم يتسجل باسمنا فى الرقابة على المصنفات، لاننا حتى الآن قدام الرقابة ناس بركة على الفيلم، لا السيناريو ملكهم ولا قادرين يقرروا مصير عرضه، على عكس ما هو الحال أمام جهاز مصنفات الملكية الفكرية في مصر، أو حتى اتحاد الكتاب في أمريكا.

وأشارت:"انا كمان عايزة أشكر محمود جدا عشان فضل مساندنى من أول لحظة ووقف معانا عشان نحمى الفيلم من التهديدات، وعدم قبوله لأي ابتزاز من طرف لا يسعى الا للحفاظ على مظهره في الصناعة، أو ومكاسبها المادية من ورا تضحياتنا وتعبنا. وعايزة كمان أشكر سامح، المنتج الرئيسي للفيلم، واللي عمل حاجات كتير عشان الفيلم ده يتعمل ماتتكتبش في بوست، ومنها مواجهة كل التهديدات المستمرة بوقف العروض خارج مصر سواء فى المهرجانات او فى العروض التجارية، وخلى الفيلم يتعرض فى كل حتة فى الدنيا ما عدا مصر طبعا.

واستكملت:" فى الاخر اى محاولة للصلح من الطرف الآخر مكانتش جادة لان كان فيها دايما تهديد و ابتزاز بالورق ..اكيد مفيش سبب يخلينى متعنتة فى الصلح عشان انا اكيد عايزة اعرض الفيلم اللى شقيت فيه سنين من غير فلوس لحد دلوقتى… و اللى اطراف كتير منها سامح و محمود و الموزع مخدوش فلوس لحد دلوقتى ..بس انا مش حوافق انى يتلوى دراعى و اخضع لاى ابتزاز (انا اكتر حد عارف كويس مين اللى قلبه على الفيلم و مين حاول يأذيه)

وفي الختام قالت:"الفيلم حيفضل موجود عشان السينما تاريخ ومحدش بيقدر يمحى فن اتعمل وأكيد حيوصل لجمهوره فى وقت ما وأنا يكفينى شرفا انى عملته فى ظروف فى منتهى الصعوبة وحفضل فخورة بكل حد اشتغل فى الفيلم ده، شكرا لأى حد بيدعمنا جوة مصر وبراها".

وكان قد اندلعت منذ ساعات أزمة وحرب كلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بين اثنين من صناع فيلم "سعاد" الذي رشحته مصر منذ فترة لتمثيلها في سباق الأوسكار في فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.