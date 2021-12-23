مقتل فلسطيني ثان خلال 24 ساعة بنيران الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

أعلنت مصادر فلسطينية الليلة عن مقتل فلسطيني بإطلاق نار إسرائيلي في الضفة الغربية وهو الثاني خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، أن شابا يبلغ (26 عاما)، توفى متأثرا بإصابته بعيار ناري أطلقه الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن قوات الجيش أطلقت النار على سيارة كان الشاب يستقلها، فيما لم يصدر تعقيب إسرائيلي بشأن الحادثة.

وفي وقت سابق اليوم اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجيش الإسرائيلي بـ"تصعيد وتيرة الإعدامات الميدانية ضد الشباب والأطفال الفلسطينيين".

ودعا اشتية في بيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لإرسال لجنة للتحقيق في "الجرائم" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وجاء ذلك بعد مقتل شاب فلسطيني في مطلع العشرينات من عمره واحتراق جثته لدى استهدافه من الجيش الإسرائيلي داخل مركبته على حاجز عسكري في جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت الفلسطيني المذكور بدعوى تنفيذ عملية دهس عند ما أدى إلى إصابة اثنين من الجنود بجروح طفيفة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في حوادث التوتر منذ مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين يوم الخميس الماضي قرب مستوطنة في نابلس في هجوم بإطلاق نار شنه فلسطينيان بحسب الجيش الإسرائيلي الذي أعلن بعد يومين عن اعتقال المنفذين.