الأمن اللبناني يوقف «وحشي الانغماسي» لانتمائه إلى تنظيم إرهابي

أوقفت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، فلسطينيا يلقب بـ"وحشي الانغماسي"، لانتمائه إلى تنظيم إرهابي، وذلك بعد استدراجه من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان إلى مدينة صيدا الجنوبية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه "في إطار عمليات الأمن الوقائي، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات لكشف وتعقّب خلايا التنظيمات الإرهابية، ولاسيّما تنظيم (داعش)، وبخاصةٍ في الأماكن التي تتّصف بالحساسية الأمنية".

وأضاف البيان أنه بعد أن كثّفت الشّعبة جهودها لملاحقة أفراد وكوادر هذا التنظيم، تمكّنت من رصد نشاط لأحد مناصريه، في مخيم عين الحلوة، (من مواليد عام 1997، فلسطيني الجنسية) ملقّب بـ"وحشي الانغماسي"، لافتا إلى أنه مطلوب للقضاء بموجب سبع ملاحقات قضائية بجرائم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والانتماء إلى عصابة إرهابية، وحيازة أسلحة حربية.

ولفت البيان إلى أنه "في الرابع من ديسمبر الجاري، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت قوة خاصة تابعة للشعبة من استدراجه إلى مدينة صيدا، حيث تمّ توقيفه، بعملية حسّاسة ودقيقة".

وأشار البيان إلى أنه بالتحقيق مع الموقوف "اعترف أنه التحق خلال عام 2015 بمجموعة المتشدّد (هلال هلال) التابعة لتنظيم (داعش)، وشارك معها بالعديد من المعارك التي خاضتها داخل المخيم، بعدها تقرّب من مجموعة المتشدّد (بلال بدر)، وشاركها معاركها التي خاضتها في المخيم".

وحسب البيان، أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع القضاء المختص.