 هولندا تسجل 13 ألفا و694 إصابة جديدة و49 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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هولندا تسجل 13 ألفا و694 إصابة جديدة و49 حالة وفاة بكورونا

أمستردام - د ب أ
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 9:34 ص | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 9:34 ص

سجلت هولندا 13 ألفا و694 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 49 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و57 ألفا و899 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا و44 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 25 مليونا و750 ألفا و238 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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