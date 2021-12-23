تراجع أرباح الشركات الكورية الجنوبية إلى أقل مستوياتها منذ 6 سنوات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الخميس تراجع أرباح الشركات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي إلى أقل مستوياتها منذ ست سنوات على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي أن إجمالي أرباح 13429 شركة كورية جنوبية قبل حساب الضرائب بلغ خلال العام الماضي 7ر97 تريليون وون (82 مليار دولار) بانخفاض نسبته 9ر3% عن العام السابق ليستمر تراجع أرباح الشركات الكورية للعام الثالث على التوالي.

في الوقت نفسه فإن هذه الأرباح تراجعت إلى أقل مستوياتها منذ سجلت 4ر91 تريليون وون في 2014 وتمثل أول مرة يتراجع فيها إجمالي أرباح الشركات الكورية الجنوبية إلى أقل من 100 تريليون وون خلال ست سنوات.

كانت شركات الفنادق والمطاعم الأشد تضررا حيث انخفضت أرباحها بنسبة 887% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي 2360 تريليون وون بانخفاض نسبته 2ر3% عن العام السابق، في حين بلغ متوسط مبيعات الشركة الواحدة 6ر180 مليار وون بانخفاض نسبته 6ر4% سنويا.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات خلال العام الماضي 71ر4 مليون عامل بزيادة نسبتها 1ر1% عن العام السابق.