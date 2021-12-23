أدرجت أخصائية التغذية، سفيتلانا فوس، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، الأطعمة التي تسبب النفخة في المعدة وعليك تجنبها.

وأكدت "فوس" أنه يمكن أن تضاف منتجات الألبان والحليب والجبن القريش والسكر والحلويات عموما والفطر، إلى قائمة الأطعمة التي تسبب الانتفاخ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون سبب الإحساس بالانتفاخ هو الأطعمة التي تحتوي على الكثير من النشا، كالحبوب والخبز والمعكرونة والذرة والأرز والبقوليات والألياف والخضروات النيئة والفواكه والمكسرات.

يؤدي أيضًا سوء المضغ وشرب الكثير من الماء أثناء الطعام إلى الإحساس بالانتفاخ، وخلصت فوس إلى أن الانتفاخ شائع أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النشاط البدني والذين يأكلون بشكل غير منتظم.

وذكرت فوس سابقًا أن الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى والتهاب البنكرياس وتفاقم قرحة المعدة، يجب ألا يأكلوا الكثير من الملفوف الأبيض.

وأكدت أن هذه الخضراوات تحتوي على مادة البيورين التي تؤثر سلبًا على الأشخاص المصابين بحصوات الكلى.