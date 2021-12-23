تحليل: بريطانيا وأوروبا وأمريكا تلقت لقاحات في 6 أسابيع أكثر مما تلقته إفريقيا خلال عام

تلقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، جرعات من لقاحات فيروس كورونا في الأسابيع الـ6 الماضية، أكثر مما تلقته البلدان الإفريقية طوال العام، حسبما أظهر تحليل جديد لمنظمة "تحالف لقاح الشعب".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن "تحالف لقاح الشعب"، وهي منظمة مدعومة من "منظمة العفو الدولية" تضم مجموعة من المنظمات غير الربحية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"أوكسفام"، القول، إنه على الرغم من تحقيق أرباح بالمليارات، لا تزال شركتا "فايزر" و"موديرنا" ترفضان مشاركة الجيل الجديد من تكنولوجيا اللقاحات مع الدول الأفقر.

وفي الفترة من 11 نوفمبر إلى 21 ديسمبر، تلقى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 513 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما تلقت دول إفريقيا 500 مليون جرعة فقط طوال عام 2021 بالكامل.

وذكرت منظمة "تحالف لقاح الشعب" أنه إذا استمرت معدلات التطعيم الحالية، فلن يتمكن مصنعو اللقاحات من الوصول إلى جميع السكان في إفريقيا حتى عيد الميلاد (كريسماس) القادم.

ويرى الناشطون المعنيون بالمساواة في توزيع اللقاحات أن حكومات دول مثل المملكة المتحدة، تخاطر "بدخول العالم في دائرة لا نهائية من المتحورات واللقاحات المعززة والقيود وحتى الإغلاق" إذا تركت معدلات التطعيم المنخفضة كما هي منخفضة في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية.