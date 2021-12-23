«ريان أير» الأيرلندية ترفع توقعات خسائرها للعام المالي الجاري

عدلت شركة ريان أير الإيرلندية للطيران منخفض التكاليف توقعاتها لنتائج العام المالي الحالي.

وتتوقع الشركة تحقيق خسائر أكبر من التقديرات السابقة بسبب انتشار السلاسلة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد أوميكرون وإعادة فرض قيود على السفر نتيجة لذلك.

وقالت الشركة اليوم الأربعاء إنها تتوقع خسائر تتراوح بين 250 مليونا و450 مليون يورو (283 و510 ملايين دولار) خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل.

وكانت الشركة تتوقع قبل ذلك خسائر تتراوح بين 100 و200 مليون يورو فقط.

وبالنسبة لعدد الركاب تتوقع الشركة نقل أقل من 100 مليون راكب خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن الرقم النهائي سيتوقف بدرجة كبيرة على تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخفضت ريان أير عدد رحلاتها المقررة للشهر المقبل بنسبة 30% في حين لم تحدد بعد جدول رحلاتها لشهري فبراير ومارس المقبلين.

وقالت الشركة إنها تأمل في قدر أكبر من الوضوح بالنسبة لتأثير انتشار المتحور أوميكرون على قواعد السفر في أوروبا، عندما تعلن نتائج الربع الثالث من العام المالي الحالي في 31 يناير المقبل.