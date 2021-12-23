تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الدكتورة سامية محرز حفيدة الشاعر الكبير الراحل إبراهيم ناجي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك في برنامج «معكم منى الشاذلي»، عبر القناة الفضائية CBC.



ومن المنتظر أن يشهد اللقاء الحديث عن صدور كتاب «إبراهيم ناجى - زيارة حميمة تأخرت كثيرًا»، والذي تتناول فيه حفيدة الشاعر الكبير إبراهيم ناجي، الدكتورة سامية محرز جوانب مجهولة ومطموسة من حياته، منها "معاناته الماديّة وصراعاته مع البيروقراطية، وعلاقاته العاطفيّة التي طالما حرصت عائلته على إبقائها طي الكتمان، وعددا كبيرا من أوراقه وصوره النادرة"، كاشفة عددًا من الحكايات والأسرار الدفينة لدى جدها الراحل.



كما تتحدث حفيدة إبراهيم ناجي، عن المحطّات الهامة في رحلتها، حيث أنها ولدت بعد وفاة جدها بعامين، وكانت تدرس شعره على مضض في المدرسة ولم تعره اهتماما إلى أن ورثت من خالتها أوراقًا له بعضها خطابات ومذكّرات شخصيّة ومسودّات لبعض أهم قصائده من بينها قصيدة «الأطلال» والبعض الآخر ترجمات أدبيّة، ومشاريع كتب غير مكتملة في الطب كلها لم يطّلع عليها أحد قبلها.



سامية محرز؛ أستاذة الأدب العربي ومديرة مركز دراسات الترجمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.



صدر لها العديد من الدراسات والمقالات في مجالات الأدب والنقد الثقافي ودراسات الترجمة إلى جانب عدة كتب باللغة الإنجليزية من بينها الكاتب المصري بين التاريخ والرواية: دراسات في أدب نجيب محفوظ، صنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني (1993) الحروب الثقافية في مصر: السياسات والممارسات (2008) أطلس القاهرة الأدبي (2010) حياة القاهرة الأدبية (2011)، وبالاشتراك مع لفيف من المتخصصين في الترجمة ودراساتها كتاب في مكان الآخر: دراسات عبر تخصصية في مجال دراسات الترجمة من القاهرة (2019)، هذا الكتاب هو أول عمل لها باللغة العربية.