جامعة هونج كونج تزيل نصبا تذكاريا لضحايا تيانانمين

أفادت تقارير إخبارية بأن تمثالا لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة ساحة تيانانمين، التي وقعت عام 1989 ، قد أزيل من حرم جامعة هونج كونج.

وأوضحت التقارير أنه جرى مساء أمس الأربعاء تفكيك التمثال، الذي يحمل اسم "عمود العار" ويبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار، ونقله بعيدا.

وأرجعت الجامعة، في بيان نقلته إذاعة محلية، إزالة التمثال، وهو للفنان الدنماركي ينس جالشيوت، إلى "المخاطر القانونية". وقالت إن ثمة مخاوف بشأن التهديدات الأمنية التي يشكلها "التمثال الهش".

وقد أثارت إزالته انتقادات قوية من أعضاء الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج ومن الفنان صانع التمثال.

وقال جالشيوت، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"لقد فعلنا كل ما في وسعنا لإخبار جامعة هونج كونج بأننا نرغب بشدة في استعادة التمثال ونقله إلى الدنمارك".

وأشار إلى أنه يعتبر العمل ملكا له وأنه كان معارا فقط لجماعة "تحالف هونج كونج لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين".

تجدر الإشارة إلى أنه تم حل الجماعة بضغط من قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج، والذي أقرته الحكومة الصينية قبل عام ونصف.