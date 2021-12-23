انفجار يستهدف مكتب الجوازات المركزي في أفغانستان

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أعلن مسؤول أمني بارز بحركة طالبان ووسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن انفجارا وقع عند بوابة مكتب الجوازات المركزي في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عقيل جان عزام، إنه تم إحباط الهجوم. وكان معتدي قد حاول دخول مكتب الجوازات، ولكن قوات الأمن اردته قتيلا.

ويشار إلى أنه يتم تخصيص أيام الخميس لحصول مسؤولي طالبان والجنود على جوازات السفر بسبب الطلب الكبير.

ولم يعرف على الفور من وراء الهجوم.

يذكر أن تنظيم "داعش" يتحمل مسؤولية تنفيذ عدة هجمات منذ تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي. وتطارد طالبان أتباع التنظيم من خلال مهاجمة مخابئهم.