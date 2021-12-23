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معهد روبرت كوخ: ألمانيا تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بأوميكرون

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 4:45 م | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 4:45 م

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة إثر الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وذكر المعهد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المتوفي شخص في الفئة العمرية من 60 إلى 79 عامًا، بينما لم يتم الكشف عن أية تفاصيل أخرى.

وفي إشارة إلى متحور أوميكرون الجديد، كان المعهد قد وصف الوضع الحالي في ألمانيا بأنه يمثل "موجة وبائية تأخذ بدايتها بالبلاد في الوقت الراهن"، مضيفا أنه حتى لو كانت تلك الموجة في بدايتها في البلاد فإن النظرة إلى الخارج تُظهر بأنه يتعين "توقع أن هذا المتحور سيؤدي إلى موجة عدوى بديناميكية لم يتم رصدها بعد".

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