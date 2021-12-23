أردوغان: العلاقات مع إسرائيل تتقدم في المجالات الاقتصادية والتجارية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لتعزيز أجواء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وقال إن العلاقات مع إسرائيل تتقدم في المجالات الاقتصادية والتجارية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عنه القول، خلال لقاء مع الجالية اليهودية التركية وأعضاء "تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية"، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة :"لا نرغب برؤية توتر أو صراع أو اضطراب في هذه المنطقة الجغرافية القديمة التي تحتضن الأماكن المقدسة لكل من الديانات التوحيدية الثلاث".

وأوضح أن أي خطوات سيتم اتخاذها فيما يخص القضية الفلسطينية، لا سيما القدس، لن تسهم في أمن واستقرار الفلسطينيين فقط بل ستشمل إسرائيل أيضا. واستطرد بالقول :"لذلك أولي أهمية لحوارنا الذي تم إحياؤه مجددا سواء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج أو رئيس الوزراء نفتالي بينيت".

ولفت أردوغان إلى الأهمية الحيوية للعلاقات التركية الإسرائيلية في أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتقدم في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية ضمن مسارها، رغم اختلاف الرأي حول القضية الفلسطينية.