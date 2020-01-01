تقرير: وزير الخارجية الأمريكي بحث في إندونيسيا إمكانية التطبيع مع إسرائيل

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أفاد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحث في اجتماع مع مسؤولين إندونيسيين الأسبوع الماضي إمكانية المضي في إجراءات للتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأوضح التقرير أن بلينكن تحدث بهذا الشأن مع المسؤولين "على أعلى مستوى" في الحكومة الإندونيسية.

وكانت إسرائيل تمكنت من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع عدد من الدول الإسلامية، من بينها الإمارات العربية المتحدة والبحرين، بوساطة أمريكية العام الماضي.

وتسعى إدارة بايدن إلى توسيع الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى.

ويؤكد مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إنهم يسعون لتطبيع العلاقات مع المزيد من الدول.