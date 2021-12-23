حزب «حراك تونس الإرادة»: الحكم بسجن المرزوقي يدشن حقبة سوداء من المحاكمات السياسية

قال حزب "حراك تونس الإرادة"، الذي أسسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، إن الحكم الذي أصدره القضاء أمس الأربعاء بحق المرزوقي، ويقضي بسجنه أربع سنوات، يدشن حقبة جديدة من المحاكمات السياسية.

واحتج الحزب، في بيان أصدره اليوم الخميس، ضد الإجراءات القضائية التي تم اتباعها في المحاكمة.

وأضاف الحزب، في بيانه، أن "المحاكمة اتبعت مسارات إجرائية واصلية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف سلطة الانقلاب بغاية التوصل إلى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لإثناء المرزوقي عن العودة إلى أرض الوطن".

وتابع الحزب "إن هذا الحكم يمثل خطرا داهما على حريات جميع المواطنين واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة الانقلاب وهو يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية".

ويلاحق المرزوقي بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" إثر تصريحات أدلى بها لقناة فرانس 24، قال فيها إنه عمل على إفشال القمة الفرانكوفونية في جزيرة جربة جنوب تونس والتي كانت مقررة في نوفمبر عام 2021، ردا على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي.

ولكن المنظمة الدولية للفرانكوفونية اضطرت في نهاية المطاف إلى تأجيل القمة لأسباب لوجيستية إلى نوفمبر عام 2022.

وظهر المرزوقي أيضا في وقفة احتجاجية في باريس طالب من خلالها الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع الرئيس قيس سعيد، واعتبرت السلطات التونسية هذا الموقف تحريضا ضد مصالح الدولة.

وقال المرزوقي، المتواجد في فرنسا تعليقا على الحكم، "حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي والآن يصدر ضدي حكم في عهد قيس سعيد رحل بورقيبة وبن على وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها".

وتابع، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الديكتاتور المتربّص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها".

وتعهد الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور، بحماية الحقوق والحريات، لكن منظمات حقوقية كانت أعلنت قلقها في بيان مشترك من حدوث انتكاسة للانتقال الديمقراطي بسبب تواتر محاكمات لصحفيين ومدونين وسياسيين أمام المحاكم المدنية والعسكرية.