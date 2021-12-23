محافظ ذي قار يقدم استقالته لرئيس الوزراء العراقي على خلفية مظاهرات شعبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدم محافظ ذي قار، بجنوب العراق، أحمد الخفاجي استقالته من منصبه، وذلك بعد احتجاجات شهدتها المحافظة.

ونقل المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار عن الناطق باسم المحافظ القول إن تقديم الاستقالة جاء "حرصا على المصلحة العامة، وتقديما للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني محافظة ذي قار".

وقدم المحافظ اعتذاره لأبناء ذي قار كافة عن أي تقصير.

وكان ثلاثة متظاهرين قد أصيبوا أمس الأربعاء برصاص قوات الأمن العراقية على خلفية مظاهرات شعبية انطلقت وسط مدينة الناصرية بالمحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات.

وكلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وزير الداخلية عثمان الغانمي بمتابعة مطالب المتظاهرين، والتشديد على التزام جميع منتسبي القوات الأمنية بمعايير حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين.