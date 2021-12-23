السعودية تتضامن مع العراق وإقليم كردستان إثر الفيضانات المدمرة

أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء عن تضامن المملكة مع حكومة العراق وإقليم كردستان، إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت الإقليم وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، وحكومة العراق وإقليم كردستان، جراء هذا المصاب الأليم، متمنية النجاة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ( واس).

واجتاحت الفيضانات مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق جراء موجة أمطار غزيرة ضربت المنطقة وخلفت أضرارا بشرية ومادية في عدة مناطق.

وتسببت الفيضانات في مقتل 12 شخصا وأصابة وفقدان آخرين كما بلغ حجم الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات 21 مليار دينار(38ر14 مليون دولار)، وأن الفيضانات تسببت بإضرار 402 منزل، و867 سيارة جزء منها يعود للدولة، بالإضافة إلى 153 محلا تجاريا.