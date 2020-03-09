إسبانيا تستبعد فرض إغلاق للحد من إصابات كورونا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومته لن تفرض الإغلاق الذي كانت فرضته في بداية الجائحة، للحد من ارتفاع حالات كورونا.

وأوضح سانشيز في إيجاز صحفي عقب اجتماع مع الحكومات الإقليمية اليوم الأربعاء: "نخشى العودة إلى الموقف الذي واجهناه في آذار/ مارس 2020، لكن الموقف الآن مختلف، لذلك لن نطبق نفس الإجراءات"، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

كان سانشيز أعلن في آذار/مارس 2020 فرض حجر صحي شبه كامل في أنحاء البلاد وسمح للسكان البالغ عددهم 46 مليون نسمة بالخروج من منازلهم، فقط للعمل وضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام أو الأدوية أو تلقي العلاج.

وتعتزم إسبانيا إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة ونشر قوات لتسريع إعطاء الجرعات المعززة في محاولة لوقف الزيادة في حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون.