بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية إذا كان بصحة جيدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يخطط للترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024 "إن كان لا يزال بصحة جيدة".

وبسؤاله في لقاء تليفزيوني الليلة الماضية، عما إذا كان يخطط للترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة، قال بايدن "نعم".

وأضاف بايدن: "إنني احترم القدر كثيرًا. لقد تدخل القدر في حياتي مرات عديدة. إذا كنت أتمتع بصحة جيدة كالآن، فعندئذ في الواقع، سأخوض السباق مرة أخرى"، حسبما أوردت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقال بايدن، ردًا على سؤال حول إمكانية أن يعني ترشحه مرة أخرى أنه سيواجه دونالد ترامب ثانية: "بالطبع، لماذا لا أترشح ضد دونالد ترامب إذا كان مرشحًا؟، ومن شأن ذلك أن يزيد من فرص ترشحي".

كان البيت الأبيض، قد أعلن مرارًا أن بايدن يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، وكرر هذا الأمر على خلفية حالة من عدم اليقين بسبب عمر بايدن الذي سيبلغ 81 عامًا وقت إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.