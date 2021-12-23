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يتسبب في قتل الإنسان.. تعرف على المرض المتسبب في مضاعفات خطيرة لمصابي كورونا

أدهم السيد
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 3:03 م | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 3:03 م

أكدت دراسة حديثة أن مرض ضيق التنفس أثناء النوم له عواقب وخيمة وقاتلة أحيانا على مصابي كورونا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن دراسة منشورة في شبكة جاما المتخصصة بالأبحاث العلمية، أن ضيق التنفس النومي يزيد من احتمال المضاعفات القاتلة لمصابي كورونا بنسبة 30%.

وتوصلت الدراسة لتلك النتيجة بعد تحليل تقارير صحية لعينة من الذين تم إجراء البحث عليهم قوامها 5402 شخص في كليفلاند الأمريكية مصابين بأمراض نوم، وقد أجروا تحاليل الإصابة بكورونا.

ورجح الباحثون أن العلاقة بين ضيق التنفس النومي والمضاعفات في انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم فيما يعرف بالهيبوكسيا والتي تحدث خلال النوم.

ويتسبب ضيق التنفس النومي في انقطاع التنفس لفترات قصيرة خلال النوم بشكل متكرر بنحو 30 مرة في كل ساعة محدثة أصوات "الشخير".

وتوضح الدراسة أهمية سرعة علاج ذلك المرض نظرًا لخطورته المتزايدة خلال جائحة كورونا.

ويتم علاج ضيق التنفس النومي بتوفير قناع هواء مضغوط يساعد على تنظيم النفس أثناء النوم، ومنع حدوث أعراض ضيق التنفس.


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