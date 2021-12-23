الأسطول الخامس الأمريكي يضبط سفينة مجهولة تحمل أسلحة في بحر العرب

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أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أن سفينتين تابعتين له ضبطتا كميات من الأسلحة على متن سفينة صيد مجهولة الجنسية وبشكل يخالف القانون الدولي في شمال بحر العرب يوم 20 يسمبر.

وأضاف الأسطول في بيان أن الأسلحة المضبوطة تتكون من 1400 بندقية هجومية (إيه كي-47) و226 ألفا و600 طلقة ذخيرة.

وأوضح أنه تم تقييم السفينة غير معلومة الجنسية على أن منشأها إيران وأنها عبرت المياه الدولية على طول مسار يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن.

وأضاف: "الإمداد المباشر أو غير المباشر بالأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الأمريكية".

وعرّف أفراد طاقم السفينة الخمسة أنفسهم بأنهم مواطنون يمنيون وسيعادون إلى اليمن، بحسب البيان.