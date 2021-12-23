اشتداد أزمة الطاقة في أوروبا مع لجوء كوسوفو إلى قطع التيار الكهربائي

اشتدت حدة أزمة نقص إمدادات الطاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء الحالي، حيث بدأت دولة كوسوفوا قطع إمدادات الكهرباء بطريقة تبادلية عن سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة كي.إي.دي.إس لتوزيع الكهرباء في كوسوفو أنه سيتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين يوميا عن أغلب عملاء الشركة اعتبارا من اليوم الخميس.

وكانت صربيا قد اضطرت منذ أسبوعين إلى قطع الكهرباء عن بعض العملاء بسبب نقص الإمدادات، كما أصدرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في بريطانيا في وقت سابق من الشهر الحالي تحذيرا من احتمال حدوث أزمة في إمدادات الكهرباء خلال الشتاء.

واشتدت أزمة الطاقة في أوروبا مع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مما أجبر الشركات الصناعية إلى تقليص إنتاجها وانهيار عدد من شركات توزيع الكهرباء الأصغر حجما.

وكان جيرمي فير الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافيجورا جروب إحدى أكبر شركات تجارة السلع في العالم قد حذر في الشهر الماضي من احتمال مواجهة أوروبا لانقطاعات في الكهرباء خلال فصل الشتاء.