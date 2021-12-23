ألمانيا: استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا وتسجيل نحو 45 ألف حالة جديدة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، عن حدوث انخفاض مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بما كان عليه أمس.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 280.3، فيما كان يبلغ أمس 289، وكان يبلغ قبل أسبوع 340.1.

وأضاف المعهد اليوم، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 44 ألفا و927 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 425 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 56 ألفا و677 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 522 حالة وفاة.

يشار إلى أن أعداد الإصابة التي يتم تسجيلها في ألمانيا تتراجع منذ 3 أسابيع، ولكن خبراء يتخوفون من زيادة الأعداد قريبا من جديد بسبب سلالة أوميكرون، التي تنتشر العدوى بها على نحو أسرع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي 6 ملايين و923 ألفا و636 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين و992 ألفا و800 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 109 آلاف و749 شخصا.