قال يفغيني تيشكوفيتس، الخبير في مركز "فوبوس" للطقس، لوكالة "سبوتنيك"، إنه لوحظ وجود غبار ماسي نادر في أجواء موسكو ليلة أمس.

وأضاف: "في ظل ظروف خاصة تبلغ فيها درجة الحرارة 20- درجة مئوية والرطوبة العالية للهواء في الغلاف الجوي، تم تسجيل نوع نادر من غبار الماس وهي ظاهرة في شكل بلورات جليدية صغيرة تتطاير في الهوا".

في الأرصاد الجوية الروسية، تسمى هذه الظاهرة بـ"إبر الجليد"، وتتشكل عادة عندما تكون السماء صافية أو شبه صافية، لذلك يطلق عليها أحيانًا "هطول من سماء صافية".

قال تيشكوفيتس إن غبار الماس يتم ملاحظته من خلال الومضات القصيرة التي تحدث عندما تعكس البلورات الضوء. يعطي هذا التأثير المتلألئ للظاهرة اسمها، حيث يبدو أن العديد من الماسات الصغيرة تتألق في الهواء. غالبًا ما يرتبط غبار الماس بمنبع ضوئي مثل القمر أو الشمس وأعمدة الضوء.

وأشار الاختصاصي إلى أن "هذه الظاهرة تُلاحظ غالبًا في القطب الشمالي. في بعض المناطق الداخلية من القارة القطبية الجنوبية، يُلاحظ غبار الماس في المتوسط ​​316 يومًا في السنة، حيث إن أكثر من 70% من الأمطار تتساقط على شكل غبار الماس".