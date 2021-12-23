وجه المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، رسالة إلى جماهير الرجاء البيضاوي بعد نهاية مباراة السوبر الإفريقي.
وشارك بانون في تتويج النادي الأهلي بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على الرجاء بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح في اللقاء الذي اقيم أمس الأربعاء، على ستاد أحمد بن علي بقطر.
وكتب بانون عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «صحيح أن هذا لقب آخر يُضاف إلى مسيرتي، إلا أن له طعم مملوء بمزيج من الأحاسيس المختلطة».
وأضاف: «شعور آخر ليس كالشعور بباقي الألقاب، لأنه جاء على حساب فريقي الأم الذي ترعرت فيه وله الفضل الكبير في كتابة اسمي على الساحة الكروية».
وأكمل في رسالته إلى الرجاء: «الشكر الكبير لشعب الخضرا على التهنئة وعلى الحب والدعم الدائم لي، دائما فوق رأسي».
وأتم حديثه لجماهير الأهلي: «ولن أنسى شكر الجماهير المحترمة الكبيرة، جمهور الأهلي، على تقديره واحترامه لمعنى الوفاء والانتماء، شكرا جزيلا».