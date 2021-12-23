الأمم المتحدة: 22 مليون إثيوبي سيحتاجون مساعدة إنسانية خلال عام 2022

قال تقرير للأمم المتحدة إن ما يقدر بنحو 22 مليون إثيوبي سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية في عام 2022، وذلك حسبما نشرت وكالة «أسوشيتيد برس»، مساء اليوم الخميس.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه من المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية المرتفعة لإثيوبيا في العام المقبل؛ بسبب الصراع المستمر والجفاف والفيضانات وتفشي الأمراض والجراد.

وأشار التقرير إلى حاجة 20 مليون إثيوبي على الأقل لأحد أشكال المساعدة الإنسانية حتى نهاية العام، مضيفًا أن عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية الطارئة آخذ في الزيادة داخل المناطق المنكوبة مثل تيجراي وعفر وأمهرة.

ولفت التقرير إلى الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع آثار الجفاف المتفاقمة في جنوب وشرق إثيوبيا، منوهًا إلى أن استمرار الوضع الشبيه بالجفاف في جنوب البلاد والمناطق الصومالية يشكل مصدر قلق.

وأوضح التقرير أن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ستحتاج إلى مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 1.4 مليار دولار، منها 892 مليون دولار يتعين جمعها.

وأكد المسؤولون الإثيوبيون حدوث جفاف في عدة مناطق في أنحاء البلاد وقالوا إنهم يوزعون مساعدات غذائية على بعض المناطق المتضررة. لكن جماعات الإغاثة تقول إن أنشطتها لا تزال مقيدة في أجزاء كثيرة من منطقة تيجراي المحاصرة؛ بسبب منع القوات الحكومية إيصال المساعدات إلى المنطقة.

وتشارك إثيوبيا في نزاع مميت مع جبهة تحرير تيجراي الشعبية منذ نوفمبر لعام 2020. وتشير التقديرات إلى أن الصراع أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد ملايين آخرين.